Злостная алиментщица из Приморья решила глотнуть уксуса, чтобы не обеспечивать сына
Глотнуть уксусной кислоты решила злостная алиментщица, чтобы избежать административного наказания и выплаты денег родному сыну, сообщает пресс-служба УФССП по Приморью.
Как передаёт ведомство, судебные приставы по ОУПДС Яковлевского района Анатолий Рычик и Сергей Мартыненко сумели предотвратить трагедию. Они направлялись к матери-кукушке, дабы отвести её в суд, однако застали женщину пьяной с открытой бутылкой уксуса на столе. Представители закона сразу же вызвали «скорую». Приехав, врачи оказали мамашке необходимую помощь и уточнили, что роковой глоток она сделать не успела.
К слову, к уголовной ответственности за неуплату алиментов горе-мать привлекали не единожды. Но никакого результата это не приносило. 12-летний сын пьянчужки живёт в детском доме. На этот раз, несостоявшаяся самоубийца отделалась пятью сутками ареста.