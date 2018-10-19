Злостная алиментщица из Приморья решила глотнуть уксуса, чтобы не обеспечивать сына

СЕГОДНЯ 04:53 2018-10-19T05:10:29+03:00

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Глотнуть уксусной кислоты решила злостная алиментщица, чтобы избежать административного наказания и выплаты денег родному сыну, сообщает пресс-служба УФССП по Приморью.

Как передаёт ведомство, судебные приставы по ОУПДС Яковлевского района Анатолий Рычик и Сергей Мартыненко сумели предотвратить трагедию. Они направлялись к матери-кукушке, дабы отвести её в суд, однако застали женщину пьяной с открытой бутылкой уксуса на столе. Представители закона сразу же вызвали «скорую». Приехав, врачи оказали мамашке необходимую помощь и уточнили, что роковой глоток она сделать не успела.

К слову, к уголовной ответственности за неуплату алиментов горе-мать привлекали не единожды. Но никакого результата это не приносило. 12-летний сын пьянчужки живёт в детском доме. На этот раз, несостоявшаяся самоубийца отделалась пятью сутками ареста.