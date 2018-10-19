2018-10-19T08:00:31+03:00
Общество

Потерянные «трое в лодке» нашлись в заливе Петра Великого

Рыбаки ушли в море 16 октября и никто не мог их найти
Софья КУЧИНА
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Трое рыбаков, которых пропали в море 17 октября, нашлись живыми и здоровыми, сообщает пресс-служба МЧС Приморья.

«Комсомолка» напоминает, 16 октября двое мужчин и женщина на катере отправились на ночную рыбалку в районе острова Скрыплева. Однако что-то пошло не так и троица потерялась. В последний раз один из мужчин выходил на связь в 00.30 17-го октября.

Целых два дня спасательный отряд обследовал акваторию Уссурийского залива от острова Скрыплева до Верховского. Площадь поиска выросла до 116 квадратных километров. Проходящие суда оповещал о пропаже владивостокский МСКЦ.

Когда надежды на благоприятный исход почти не осталось, оперативный дежурный получил сообщение о том, что катер с «потеряшками» обнаружило добывающее судно «Обаятельный» в заливе Петра Великого. Каким ветром их туда занесло пока что неизвестно.

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