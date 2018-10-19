2018-10-19T08:44:42+03:00
Общество

Россельхознадзор советует населению кипятить молоко от приморских производителей

В 76,5 тоннах молока из Уссурийска нашли множество бактерий
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.moya-planeta.ru/Фото: https://www.moya-planeta.ru/
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В 76,5 тоннах молока Россельхознадзор обнаружил превышение уровня бактериальной обсеменённости, об этом сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

При исследовании крупной партии молочки производителей из Уссурийского городского округа и Октябрьского района специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» выявили неслабые нарушения. По работников лаборатории, скорее всего на производстве не соблюдали нужную технологию, а также санитарно-ветеринарные правила.

Из-за слишком частых нарушений ветеринарного законодательства, специалисты также советуют приморцам, кипятить любое молоко, дабы избежать заражения или отравления.

Информацию о нарушениях уже передали в региональные управления и центральный аппарат Россельхознадзора.

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