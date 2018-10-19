Приморцы едва не наелись колючих и ртутных акул
Содержание ртути в деликатесе зашкаливало
Фото: http://anapacity.com/akuly-v-chernom-more/katran-akula-chernomorskaya.html
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Партия колючих акул, в которой содержание ртути превышало норму в 5, 5 раз, едва не попала на прилавки приморских магазинов.
Специалистам «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» удалось вовремя предотвратить реализацию необычайно-опасного морепродукта. Целых 252 килограмма «пикантного» деликатеса теперь никому не навредят.
Россельхознадзор поясняет, в мясе акулы в принципе содержание ртути больше, чем в остальных видах рыб. Особо опасна ртуть для беременных, кормящих. Если бы исследуемые образцы кто-то употребил в пищу, концентрация тяжёлого металла могла бы привести к плачевному исходу.