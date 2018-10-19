Приморцы едва не наелись колючих и ртутных акул

СЕГОДНЯ 09:07 2018-10-19T09:07:07+03:00

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Партия колючих акул, в которой содержание ртути превышало норму в 5, 5 раз, едва не попала на прилавки приморских магазинов.

Специалистам «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» удалось вовремя предотвратить реализацию необычайно-опасного морепродукта. Целых 252 килограмма «пикантного» деликатеса теперь никому не навредят.

Россельхознадзор поясняет, в мясе акулы в принципе содержание ртути больше, чем в остальных видах рыб. Особо опасна ртуть для беременных, кормящих. Если бы исследуемые образцы кто-то употребил в пищу, концентрация тяжёлого металла могла бы привести к плачевному исходу.