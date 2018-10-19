Пятый ВЭФ пройдёт на Русском с 4 по 6 сентября

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-19T11:37:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году V восточный экономический форум опять пройдёт в кампусе ДВФУ. В соответствии с графиком многосторонних международных мероприятий уже определены даты главного события осени, - об этом «Комсомолке» сообщила пресс-служба ВЭФ.

Итак, встречи политиков и бизнесменов на острове Русский пройдут с 4 по 6 сентября 2019 года.

Как отметил советник Президента РФ Антон Кобяков, за прошедшие годы Форум стал признанной международной площадкой для обсуждения многостороннего сотрудничества в АТР. Это объединение создаёт основу для международной кооперации, - считает чиновник. Также он полагает, что в юбилейный год мероприятие соберёт участников крайне заинтересованных в дальнейшей интеграции Дальнего Востока в экономику АТР.

«Комсомолка» напоминает, первый ВЭФ прошёл в Приморье в 2015 году, четвёртый – с 11 по 13 сентября 2018 года. За эти три дня на полях форума подписали 175 соглашений на общую сумму 2,9 триллиона рублей. В прошлом году общая сумма соглашений составила 2,5 триллиона, а на первом – 1,3 триллиона. От года к году, партнёры России и, прежде всего, страны АТР показывают, что готовы участвовать в развитии Дальнего Востока.