2018-10-19T11:20:35+03:00
Общество

«Back in U.S.S.R» случился в Приморье: двое братьев уничтожили свои паспорта и напали на пристава

Бунтовщики и борцы с системой не желали платить российские кредиты
Софья КУЧИНА
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Фото:http://yakutia24.ru/Фото:http://yakutia24.ru/
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Во Владивостоке двое родных братьев, набрав кредитов и заложив имущество «допрыгались» до исполнительного производства по взысканию. Однако добровольно расставаться с нажитым в планы родственников не входило. Именно поэтому они пришли в кабинет должностного лица отдела судебных приставов Первореченского района и стали угрожать ей, её маленькой дочке (которая в этот момент была в кабинете) и её близким. При этом они требовали, чтоб женщина прекратила исполнительные производства.

Сейчас суд признал их виновными в угрозах насилия представителю власти и назначил по 4 года и 4 месяца исправительной колонии каждому.

Однако мужчины свою вину не признали и даже заявили, что исполнительные производства никак не могли быть возбуждены, так как считают себя гражданами СССР, а не России. Паспорта свои «борцы с системой» уничтожили.

Однако эти доводы судья предпочёл оставить без внимания – ведь кредиты в банках, из-за которых они вступили на путь криминала, парни оформляли именно по российским паспортам.

Приговор в законную силу ещё не вступил

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