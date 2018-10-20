2018-10-20T03:51:46+03:00
Происшествия

Пожар на 18 миллионов: в Приморье сгорел комбайн

Пламя полностью уничтожило технику
Поделиться:
Комбайн вспыхнул из-за протекшего масла. Фото: mordovmedia.ruКомбайн вспыхнул из-за протекшего масла. Фото: mordovmedia.ru
Изменить размер текста:

Приморье отметилось необычным пожаром. Накануне в Михайловке сгорел комбайн. Пламя полностью уничтожило дорогостоящую технику. Водитель никак не мог спасти машину.

Как сообщают очевидцы, все произошло во время работы комбайна. Масло из-под фильтра попало на горячую часть турбины – и моментально вспыхнуло. Сбить такое пламя водителю оказалось не под силу. Огнетушитель не помог. Все, что ему оставалось – наблюдать, как огонь уничтожает комбайн.

Стоит уничтоженная сельскохозяйственная машина прилично – целых 18 миллионов рублей. Дороде многих иномарок. Впрочем, такие машины обычно страхуют. Так что думается, владельцы комбайна не очень сильно пострадают в финансовом плане.

Огнетушитель не помог спасти технику. Фото: mark2_che

Огнетушитель не помог спасти технику. Фото: mark2_che

Стоит отметить, что буквально пару недель назад там сгорел еще один комбайн – и тоже из-за недосмотра.

Ничего удивительного в этом нет: в России заканчивается сельскохозяйственный сезон, техника работает вовсю. Так что подобные ЧП случаются повсеместно. Комбайны горят и под Курском, и под Калининградом. Так что Приморье в этом плане не стало исключением.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке едва не потерялась 5-летняя девочка
Олег Кожемяко поздравил Приморье с 80-летием
Приморская автоледи погибла в жуткой аварии
«Back in U.S.S.R» случился в Приморье: двое братьев уничтожили свои паспорта и напали на пристава
Россельхознадзор советует населению кипятить молоко от приморских производителей
Пятый ВЭФ пройдёт на Русском с 4 по 6 сентября
Приморцы едва не наелись колючих и ртутных акул
Потерянные «трое в лодке» нашлись в заливе Петра Великого
Российские власти всерьёз задумались о переносе столицы ДФО во Владивосток
Злостная алиментщица из Приморья решила глотнуть уксуса, чтобы не обеспечивать сына
АО «Восточный Порт» примет участие в выставке в честь 80-летия Приморского края
Мать-кукушка из Приморья «кукует» на нарах из-за неуплаты алиментов
В думу Находки вернулся старожил с «сильным козырем»
Полиция и СК выясняют, почему девушка из Лазо избила свою кузину
Пятница в Приморье выдалась солнечной и тёплой
Почта России определила лучших работников в Приморье
Всего 228 призывников из Приморья пойдут служить на флот
Жизнь с таджиком обошлась приморцу в круглую сумму
Индии во Владивостоке станет больше благодаря ДВФУ
Приморские "Грачи" разбомбили террористов
Приморью построят круизное судно за три миллиарда рублей
Приморский океанариум открыл коралловую ферму