Пожар на 18 миллионов: в Приморье сгорел комбайн

СЕГОДНЯ 03:51 2018-10-20T03:51:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморье отметилось необычным пожаром. Накануне в Михайловке сгорел комбайн. Пламя полностью уничтожило дорогостоящую технику. Водитель никак не мог спасти машину.

Как сообщают очевидцы, все произошло во время работы комбайна. Масло из-под фильтра попало на горячую часть турбины – и моментально вспыхнуло. Сбить такое пламя водителю оказалось не под силу. Огнетушитель не помог. Все, что ему оставалось – наблюдать, как огонь уничтожает комбайн.

Стоит уничтоженная сельскохозяйственная машина прилично – целых 18 миллионов рублей. Дороде многих иномарок. Впрочем, такие машины обычно страхуют. Так что думается, владельцы комбайна не очень сильно пострадают в финансовом плане.

Огнетушитель не помог спасти технику. Фото: mark2_che

Стоит отметить, что буквально пару недель назад там сгорел еще один комбайн – и тоже из-за недосмотра.

Ничего удивительного в этом нет: в России заканчивается сельскохозяйственный сезон, техника работает вовсю. Так что подобные ЧП случаются повсеместно. Комбайны горят и под Курском, и под Калининградом. Так что Приморье в этом плане не стало исключением.