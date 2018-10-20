Во Владивостоке едва не потерялась 5-летняя девочка

СЕГОДНЯ 04:57 2018-10-20T04:57:28+03:00

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В минувшую пятницу во Владивостоке потерялась 5-летняя девочка. Малышка без родителей бродила по улице Шепеткова. Девочку обнаружила местная жительница. Бдительная женщина тут же которая вызвала полицию.

Ребенка быстро доставили в отдел полиции, где выяснили ее личность. Как оказалось, девочка действительно пропала несколько часов назад – прямо из детского садика. Ее группа гуляла на улице; в какой-то момент малышка решила побродить по окрестностям. Воспитатели за ней не досмотрели – и потеряли.

Девочку вернули маме. Не обошлось, конечно, без разъяснительных бесед с воспитателями и родителями. В конце концов, подобное происшествие могло закончится довольно печально. Владивостокские полицейские поблагодарили горожанку, которая не осталась в стороне – и спасла девочку.

Дети во Владивостоке теряются довольно часто. Иногда они быстро находятся. Иногда все заканчивается более грустно. Наверное, одна из самых страшных историй произошла прошлым летом. Там 4-летнего мальчика убил китаец. Его поисками занимались более 500 сотрудников правоохранительных органов – инспекторы ППС и ГИБДД, оперуполномоченные угрозыска, кинологи. В операции участвовали, в том числе, волонтёры и бойцы Росгвардии. Тело мальчика нашли через три дня, в квартире убийцы.