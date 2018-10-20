2018-10-20T08:12:32+03:00
Происшествия

В День Приморья во Владивостоке погиб мотоциклист

На перекрестке байкер столкнулся с минивэном
Пётр КАМУШКИН
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Байкер погиб на месте. Фото: dps_vlБайкер погиб на месте. Фото: dps_vl
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Сегодня во Владивостоке произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. ДТП произошло на улице Бестужева.

Что характерно, авария произошла на абсолютно пустой дороге, в светлое время суток. Мотоциклист на полном ходу мчался в сторону железнодорожного вокзала. На перекрестке разворачивался минивэн Toyota Noah. Водитель автомобиля грубо нарушил правила, развернувшись в неположенном месте. Вероятно, именно поэтому байкер не успел среагировать на него – он просто не ожидал такого дерзкого маневра. В результате столкновения мотоциклист получил смертельные травмы. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть парня.

Мотоциклист не успел среагировать на дерзкий маневр "Ноаха". Фото: dps_vl

Мотоциклист не успел среагировать на дерзкий маневр "Ноаха". Фото: dps_vl

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются работники полиции. Не исключено, что виновным в аварии признают водителя «Тойоты». Тем более что мотоциклист не превышал допустимую скорость движения. Сам момент столкновения, к слову говоря, попал на камеру наблюдения.

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Момент столкновения байкера и Toyota Noah на ул. Бестужева, 15.
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Приморские мотоциклисты нередко гибнут в результате аварий. «Комсомолка» писала о некоторых таких происшествиях. Так, в мае в пригороде Владивостока разбился байкер, который мчался со скоростью 200 километров в час. На темном участке трассы он не заметил пожарную машину. Работники МЧС ехали в сторону Седанки со стороны станции «Спутник». Мотоциклист на полном ходу он влетел в заднюю часть служебного КАМаЗа. За два дня до этого на Русском острове насмерть разбился другой мотоциклист. Молодой парень на Suzuki мчался по дороге от кампуса ДВФУ до Подножья. По неизвестной причине он потерял управление и вылетел с трассы

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