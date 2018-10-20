2018-10-20T08:46:03+03:00
Происшествия

Превратили в кабриолет: Пьяная компания угробила легковушку во Владивостоке

Машина превратилась в груду металлолома
Артём КАБАНКОВ
Поделиться:
"Марк" буквально сплющило. Фото: dps_vl"Марк" буквально сплющило. Фото: dps_vl
Изменить размер текста:

Этой ночью во Владивостоке произошла серьезная автомобильная авария. Причиной ДТП стало пьянство за рулем.

Случилось все на улице Адмирала Юмашева. Пьяная компания на Toyota Mark II на большой скорости ехала со стороны авторынка «Зеленый угол». В какой-то момент водитель легковушки потерял управление, и машина врезалась в бетонный блок. После сильнейшего удара «Марк» кубарем покатился по дороге. Совершив несколько переворотов, легковушка снова встала на четыре колеса. «Марк», по сути, превратился в груду металлолома. У него снесло крышу – в буквальном смысле. Получился этакий кабриолет.

По счастливой случайности, никто не погиб. Фото: dps_vl

По счастливой случайности, никто не погиб. Фото: dps_vl

По счастливому стечению обстоятельств, никто из пьяной компании не погиб. Однако водитель и его пассажиры получили тяжелые травмы. Их на реанимобиле увезли в «тысячекоечную» больницу.

Вообще, прошедшие сутки оказались чрезвычайно богатыми на серьезные ДТП в Приморье. Так, в Партизанске на огромной скорости разбилась легковая машина. Легковушка врезалась в дерево, ее водительница погибла. А сегодня в приморской столице произошла смертельная авария с участием мотоциклиста.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День Приморья во Владивостоке погиб мотоциклист
Во Владивостоке едва не потерялась 5-летняя девочка
Пожар на 18 миллионов: в Приморье сгорел комбайн
Олег Кожемяко поздравил Приморье с 80-летием
Приморская автоледи погибла в жуткой аварии
«Back in U.S.S.R» случился в Приморье: двое братьев уничтожили свои паспорта и напали на пристава
Россельхознадзор советует населению кипятить молоко от приморских производителей
Пятый ВЭФ пройдёт на Русском с 4 по 6 сентября
Приморцы едва не наелись колючих и ртутных акул
Потерянные «трое в лодке» нашлись в заливе Петра Великого
Российские власти всерьёз задумались о переносе столицы ДФО во Владивосток
Злостная алиментщица из Приморья решила глотнуть уксуса, чтобы не обеспечивать сына
АО «Восточный Порт» примет участие в выставке в честь 80-летия Приморского края
Мать-кукушка из Приморья «кукует» на нарах из-за неуплаты алиментов
В думу Находки вернулся старожил с «сильным козырем»
Полиция и СК выясняют, почему девушка из Лазо избила свою кузину
Пятница в Приморье выдалась солнечной и тёплой
Почта России определила лучших работников в Приморье
Всего 228 призывников из Приморья пойдут служить на флот
Жизнь с таджиком обошлась приморцу в круглую сумму
Индии во Владивостоке станет больше благодаря ДВФУ
Приморские "Грачи" разбомбили террористов
Приморью построят круизное судно за три миллиарда рублей
Приморский океанариум открыл коралловую ферму