Превратили в кабриолет: Пьяная компания угробила легковушку во Владивостоке

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-20T08:46:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Этой ночью во Владивостоке произошла серьезная автомобильная авария. Причиной ДТП стало пьянство за рулем.

Случилось все на улице Адмирала Юмашева. Пьяная компания на Toyota Mark II на большой скорости ехала со стороны авторынка «Зеленый угол». В какой-то момент водитель легковушки потерял управление, и машина врезалась в бетонный блок. После сильнейшего удара «Марк» кубарем покатился по дороге. Совершив несколько переворотов, легковушка снова встала на четыре колеса. «Марк», по сути, превратился в груду металлолома. У него снесло крышу – в буквальном смысле. Получился этакий кабриолет.

По счастливой случайности, никто не погиб. Фото: dps_vl

По счастливому стечению обстоятельств, никто из пьяной компании не погиб. Однако водитель и его пассажиры получили тяжелые травмы. Их на реанимобиле увезли в «тысячекоечную» больницу.

Вообще, прошедшие сутки оказались чрезвычайно богатыми на серьезные ДТП в Приморье. Так, в Партизанске на огромной скорости разбилась легковая машина. Легковушка врезалась в дерево, ее водительница погибла. А сегодня в приморской столице произошла смертельная авария с участием мотоциклиста.