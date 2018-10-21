Чудесная погода радует сегодня всё Приморье

СЕГОДНЯ 01:58 2018-10-21T01:58:17+03:00

Уже на следующей неделе приморцам сулят заморозки до -10 градусов, но пока всё располагает к отдыху за пределами четырех стен

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 октября, погоду в Приморье задает поле повышенного давления.

Благодаря этому в регионе небольшая облачность, без дождей и тем более снега. Ветер западный слабый до умеренного. Воздух +14...+19°C. Вода в Амурском заливе +13°C, в заливе Посьета +11°C, в бухте Находка +13°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, во второй половине юго-западный умеренный. Воздух +16...+18°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Воздух +18...+20°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый, во второй половине умеренный. Воздух днем +17...+19°C.