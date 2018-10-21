Многодетным приморцам раздадут бесплатные квартиры

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-21T03:00:15+03:00

Пока, правда, остаётся загадкой, где же краевая казна возьмёт деньги на такое благое дело - сегодня бюджет и так в дефиците

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В Приморье работают над законом, позволяющим многодетным семьям получать жилье бесплатно. Об этом заявил врио губернатора Олег Кожемяко на торжествах в честь 80-летия Приморского края.

Глава региона отметил, что поправки внесут в действующий краевой закон о поддержке многодетных семей.

«Сегодня я хочу озвучить предложение, которое передам в Законодательное Собрание. Это закон о многодетных семьях, который предусматривает льготы и выплаты им, в том числе, предоставление бесплатного жилья приморским семьям, которые воспитывают пять и больше детей», — заявил он.

По словам Кожемяко, нужно создать условия, чтобы приморцы могли растить детей, работать, развиваться.

В числе тех, кто собрался в этот праздничный день в зале приморской Мариинки, — семья Тютюнник, воспитывающая пятерых детей. Олег Кожемяко наградил родителей почетным знаком за укрепление семейных традиций.

По словам Татьяны Тютюнник, подобная жилищная инициатива властей очень важна.

«Очень приятная для нас новость, потому что сейчас мы живем в однокомнатной квартире. Когда дети подрастают, приходится думать, как жить дальше, а самому построить дом сейчас нелегко», — рассказала она.

Справка КП

Сейчас улучшить жилищные условия в Приморье могут только семьи, в которых родились одновременно трое малышей.