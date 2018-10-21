Улицы Владивостока слегка почистили от незаконной торговли
Специалисты мэрии Владивостока ппо-прежнему пресекают незаконную торговлю на городских улицах. Субботний рейд помог убрать нелегальных продавцов с улиц Печорской и Тухачевского.
Вместе с сотрудниками административно-территориального управления Первореченского района в рейд отправились полицейские. Они проехали по ряду улиц микрорайона, где и обнаружили сразу нескольких незаконных торговцев.
«При поддержке сотрудников отдела полиции № 3 пресечена незаконная торговля на улице Печорской, 8 и Тухачевского, 53. Здесь с лотков и коробок продавали овощи и фрукты», — пояснили специалисты АТУ.
Специалисты составили протоколы на нарушителей, вскоре им выпишут штрафы. Помимо этого продавцов ждал ещё и демонтаж лотков и прилавков.
Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» сгрузили все коробки, лотки и прилавки незаконных торговцев, и вывезли их.