Владивосток озарит сияние алмазов

СЕГОДНЯ 04:20 2018-10-21T04:20:21+03:00

На аукцион приглашены компании из крупнейших центров алмазной торговли — Израиля, Бельгии, Индии, Гонконга, ОАЭ и США

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С 22 октября по 2 ноября АК «АЛРОСА» проведет во Владивостоке аукцион по продаже крупных — массой более 10,8 карата — алмазов.

Как сообщили в министерстве по развитию Дальнего Востока, на торги выставят 166 ювелирных алмазов общей массой 2607 карат. Среди них и камень фантазийного цвета — 12,92-каратный светло-желтый алмаз (Fancy Light Yellow).

«Во Владивостоке стартует наш четвертый в этом году аукцион, куда мы пригласили около 80 фирм. Ассортимент мы немного увеличили по сравнению с предыдущими аукционами в 2018 году», — сообщил член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгений Агуреев.

По информации компании, на аукцион приглашены компании из крупнейших центров алмазной торговли — Израиля, Бельгии, Индии, Гонконга, ОАЭ и США.

Справка КП

Аукцион во Владивостоке проводят на площадке Евразийского алмазного центра на территории свободного порта Владивосток.