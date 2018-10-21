Осуждённым малолеткам Приморья рассказали, как выйти раньше

СЕГОДНЯ 04:30 2018-10-21T04:32:20+03:00

Общественники просвещают оступившуюся молодежь, чтобы пребывание в колонии закончилось как можно скорее

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В Находкинской воспитательной колонии прошел урок правовой грамотности для несовершеннолетних осужденных.

Представители приморского отделения «Совета общественных наблюдательных комиссий» разъяснили подросткам порядок обеспечения жильем детей-сирот, вопросы обжалования приговоров и снятия судимостей.

Представители краевого отделения общероссийской общественной организации рассказали подросткам о порядке получения жилья детьми-сиротами, а также ответили на вопросы касательно обжалования приговоров суда и алгоритму написания ходатайств о помиловании.

В завершение встречи подростки могли задать интересующие их вопросы.

Напомним, что в мае руководство ГУФСИН и приморское отделение «Совета общественных наблюдательных комиссий» заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает бесплатную юридическую помощь осужденным и повышение уровня их правовой грамотности.