Осуждённым малолеткам Приморья рассказали, как выйти раньше
В Находкинской воспитательной колонии прошел урок правовой грамотности для несовершеннолетних осужденных.
Представители приморского отделения «Совета общественных наблюдательных комиссий» разъяснили подросткам порядок обеспечения жильем детей-сирот, вопросы обжалования приговоров и снятия судимостей.
Представители краевого отделения общероссийской общественной организации рассказали подросткам о порядке получения жилья детьми-сиротами, а также ответили на вопросы касательно обжалования приговоров суда и алгоритму написания ходатайств о помиловании.
В завершение встречи подростки могли задать интересующие их вопросы.
Напомним, что в мае руководство ГУФСИН и приморское отделение «Совета общественных наблюдательных комиссий» заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает бесплатную юридическую помощь осужденным и повышение уровня их правовой грамотности.