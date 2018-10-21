В клинике Владивостока хитрили с госзакупками

СЕГОДНЯ 05:30 2018-10-21T05:30:01+03:00

Прокуратура проверила заключенные контракты и немало удивилась их итогам

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По инициативе прокуратуры сотрудник медучреждения во Владивостоке оштрафован за нарушение законодательства о госзакупках.

Ранее прокуратура Первореченского района выявила нарушения в работе местного медицинского учреждения.

Установлено, что в нарушение федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» учреждение заключило контракты с единственным поставщиком, превысив лимит.

Поскольку закон запрещает заключение сделок в обход конкурентных способов, против ответственного лица возбудили административное дело. По итогу сотрудник клиники оштрафован на 30 тысяч рублей.