Пока справляемся: за сутки в Приморье потушили три лесных пожара

СЕГОДНЯ 06:00 2018-10-21T06:00:03+03:00

В этом году дополнительные 50 миллионов рублей из приморского бюджета добавлены на профилактику лесных пожаров

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Три лесных пожара погасили в Приморье за 20 октября. В тушении участвовали 19 человек и четыре единицы техники.

Как рассказали в краевом департаменте лесхозяйства, пожары полыхали в Дальнереченском и Пожарском районах, а также Уссурийском городском округе.

«На местах работали 19 сотрудников „Приморской авиабазы“ и „Приморского лесничества“. Привлекались четыре единицы техники. Территорию патрулировали самолет Ан-2 и вертолет», — сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства.

Накануне, 19 октября, были потушены четыре лесных пожара в Красноармейском районе, Лесозаводском и Партизанском городских округах. На тушении работал 31 человек и шесть единиц техники.

Справка КП

В этом году дополнительные 50 миллионов рублей из краевого бюджета добавлены на профилактику лесных пожаров и тушение возгораний. Для подготовки к осеннему пожароопасному периоду в Приморье на сегодня построено более 128 километров дорог противопожарного назначения, что на 150% больше годового плана. Реконструировано более 300 километров дорог противопожарного назначения. Устроено почти 360 километров противопожарных минерализованных полос.