Пока справляемся: за сутки в Приморье потушили три лесных пожара
Три лесных пожара погасили в Приморье за 20 октября. В тушении участвовали 19 человек и четыре единицы техники.
Как рассказали в краевом департаменте лесхозяйства, пожары полыхали в Дальнереченском и Пожарском районах, а также Уссурийском городском округе.
«На местах работали 19 сотрудников „Приморской авиабазы“ и „Приморского лесничества“. Привлекались четыре единицы техники. Территорию патрулировали самолет Ан-2 и вертолет», — сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства.
Накануне, 19 октября, были потушены четыре лесных пожара в Красноармейском районе, Лесозаводском и Партизанском городских округах. На тушении работал 31 человек и шесть единиц техники.
Справка КП
В этом году дополнительные 50 миллионов рублей из краевого бюджета добавлены на профилактику лесных пожаров и тушение возгораний. Для подготовки к осеннему пожароопасному периоду в Приморье на сегодня построено более 128 километров дорог противопожарного назначения, что на 150% больше годового плана. Реконструировано более 300 километров дорог противопожарного назначения. Устроено почти 360 километров противопожарных минерализованных полос.