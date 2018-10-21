Единороссы оценили приморский и хабаровский провалы на выборах

СЕГОДНЯ 07:33 2018-10-21T07:33:07+03:00

Предложено учесть весь негативный опыт на кампаниях в ближайших выборах, в частности, в Приморском крае

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Результаты сентябрьских выборов на Дальнем Востоке обсудили на заседании Дальневосточного межрегионального координационного совета «Единой России» во Владивостоке.

По решению совета, самые высокие показатели в избирательных кампаниях цикла «Осень-2018» принадлежат отделениям Якутии, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Камчатского края. Недостатки в организации и слабое взаимодействие с избирательными штабами кандидатов отмечены за партоделениями Хабаровского края и Приморья.

Как отметил руководитель Дальневосточного МКС Сергей Сопчук, в целом «очень пестрая картина получилась по выборам». Но одна закономерность в дальневосточных регионах точно есть — наилучшие результаты достигнуты на тех территориях, где штабы кандидатов действовали в тесной связке с партией, которая их выдвигала.

«Конечно, проводился достаточно тщательный анализ губернаторской кампании в Хабаровском и Приморском краях. На мой взгляд, он показал, что главными причинами проигрыша явились технологические ошибки избирательных кампаний, отсутствие качественных социологических исследований. Отсутствие встреч кандидатов с избирателями, отсутствие конструктивного взаимодействия кандидатов с региональными отделениями партии и порой даже неиспользование партийного ресурса», — сказал Сергей Сопчук.

Есть и объективные причины — на результатах партии на выборах сказался инфофон, связанный с темой изменения пенсионного законодательства. Но, тем не менее, отметил Сопчук, ряд регионов показывает, что и с этой повесткой можно работать.

На эту же тенденцию указала исполняющая полномочия секретаря приморского отделения «Единой России», сенатор Людмила Талабаева.

«Неправильно было бы объяснить проигрыш кандидата только пенсионной реформой. Были допущены серьезные ошибки в стратегии и технической организации предвыборной кампании. Впервые за все время проведения выборов в Приморском крае сложилась ситуация, при которой предвыборный штаб нашего кандидата работал практически автономно, в отрыве от отделения партии», — сказала она.

Еще одна тревожная тенденция, на которую обратили внимание участники заседания, — большое количество самовыдвиженцев (членов ЕР) на выборах в органы местного самоуправления, идущих в обход партийного праймериз. Причем она характерна для всех регионов Дальнего Востока.

В связи с этим Координационный совет уже предложил Центральному комитету запретить участвовать в предварительном голосовании «Единой России» гражданам, кто уже участвовал в праймериз, но в дальнейшем отказался выдвигаться от партии и пошел на выборы самовыдвиженцами либо от других партий.

Также было предложено учесть негативный опыт приморского и хабаровского отделений «Единой России» при планировании ближайших избирательных кампаний. Приморскому и хабаровскому партийным лидерам (Людмила Талабаева и Сергей Луговской) поручено разработать план по организационному укреплению местных отделений и повышению роли партии в избирательных кампаниях всех уровней.