2018-10-21T08:08:47+03:00
Происшествия

От побоев — в подвалы: юных беглецов разыскали полицейские Приморья

Полицейские и дружинники Артема подвели итоги операции «Беглец»
Игорь СОРОКИН
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фото - ОМВД по Артёмуфото - ОМВД по Артёму
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В Артеме завершилась операция «Беглец», ставящая целью предотвращение беспризорщины и домашнего насилия над детьми и подростками. Вместе с полицейскими в рейдах участвовали члены добровольной народной дружины.

За время операции выявлено 19 административных правонарушений. Составлены проколы за потребление несовершеннолетними алкоголя, за утрату документа, удостоверяющего личность, за вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртного. Составлено семь протоколов за неисполнение родительских обязанностей.

На профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних поставлены двое подростков, совершивших кражу.

Кроме того, выявлен факт избиения несовершеннолетней. Составлен административный протокол в отношении родителя. Решением суда он оштрафован на 5 тысяч рублей. Семья взята на полицейский контроль.

За время операции в отдел поступило заявление местной жительницы о том, что её несовершеннолетняя дочь сбежала из дома. Девочку нашли и вернули матери.

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