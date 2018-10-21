От побоев — в подвалы: юных беглецов разыскали полицейские Приморья
В Артеме завершилась операция «Беглец», ставящая целью предотвращение беспризорщины и домашнего насилия над детьми и подростками. Вместе с полицейскими в рейдах участвовали члены добровольной народной дружины.
За время операции выявлено 19 административных правонарушений. Составлены проколы за потребление несовершеннолетними алкоголя, за утрату документа, удостоверяющего личность, за вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртного. Составлено семь протоколов за неисполнение родительских обязанностей.
На профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних поставлены двое подростков, совершивших кражу.
Кроме того, выявлен факт избиения несовершеннолетней. Составлен административный протокол в отношении родителя. Решением суда он оштрафован на 5 тысяч рублей. Семья взята на полицейский контроль.
За время операции в отдел поступило заявление местной жительницы о том, что её несовершеннолетняя дочь сбежала из дома. Девочку нашли и вернули матери.