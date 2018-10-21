2018-10-21T08:35:48+03:00
Политика

Отряд Тихоокеанского флота зашел в пивную столицу Китая

Визит отряда тихоокеанцев в Китай продлится до 25 октября
Игорь СОРОКИН
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Флагман Тихоокеанского флота в эти дни впечатляет китайских товарищейФлагман Тихоокеанского флота в эти дни впечатляет китайских товарищей
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Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ — ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» прибыл в китайский порт Циндао.

Программа визита предполагает встречи командира отряда контр-адмирала Эдуарда Михайлова и командиров кораблей с командующим Северным флотом Народно-освободительной армии Китая и руководством Циндао. Кроме того, российские и китайские военные моряки обменяются поещениями боевых кораблей.

Визит отряда тихоокеанцев в Китай продлится до 25 октября.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что корабли ТОФ отправились в трехмесячный поход из Владивостока 1 октября. За три недели они уже провели ряд частных учений и тренировок в море, а также посетили порты Японии и Южной Кореи.

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