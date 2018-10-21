"Земля леопарда" устроила Олегу Кожемяко разговор с тигром и енотовидной собакой

СЕГОДНЯ 09:22 2018-10-21T09:22:29+03:00

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Торжества по случаю 80-летия Приморского края прошли на центральной площади Владивостока. Свои достижения вместе с Хасанским районом представила «Земля леопарда». Сотни гостей узнали, как побывать в нацпарке.

Экспозиция «Земли леопарда» развернулась в выставочном павильоне Хасанского района, самого заповедного в Приморье. Здесь участники праздника узнавали об уникальной природе юго-запада, достижениях национального парка в сохранении дальневосточного леопарда и развитии туризма. Гости изучали буклеты, интересуясь, как можно попасть на охраняемую территорию и что на ней можно увидеть.

Среди посетителей выставочных павильонов был и глава Приморья. Одна из самых необычных встреч ждала Олега Кожемяко у шатра, где выставлялась «Земля леопарда».

«Добро пожаловать в Хасанский район!», — хором приветствовали его волонтеры в костюмах леопарда, тигра, оленя, медведя, кабана и енотовидной собаки. Затем врио губернатора рассказали об истории района, культуре, традициях, презентовали продукцию местных производителей.

«Выставка стала для нас прекрасным опытом знакомства с другими территориями Приморья, подарила возможность обмена контактами с многими коллегами, — отметила Анна Утицких, методист отдела экологического просвещения ФГБУ „Земля леопарда“. — У наших волонтеров появилась возможность познакомиться со столицей Приморья и стать частью большого праздника. Было очень приятно, что врио губернатора уделил внимание каждому из представленных на выставке районов».

В праздничный день на площади города также состоялся торжественный концерт, участниками которого стали лучшие творческие коллективы со всего Приморья. Завершилось событие красочным фейерверком.