2018-10-21T09:22:29+03:00
Общество

"Земля леопарда" устроила Олегу Кожемяко разговор с тигром и енотовидной собакой

Громкий юбилей приморского края стал для нацпарка отличной возможностью самопрезентации
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото - "Земля леопарда"фото - "Земля леопарда"
Изменить размер текста:

Торжества по случаю 80-летия Приморского края прошли на центральной площади Владивостока. Свои достижения вместе с Хасанским районом представила «Земля леопарда». Сотни гостей узнали, как побывать в нацпарке.

Экспозиция «Земли леопарда» развернулась в выставочном павильоне Хасанского района, самого заповедного в Приморье. Здесь участники праздника узнавали об уникальной природе юго-запада, достижениях национального парка в сохранении дальневосточного леопарда и развитии туризма. Гости изучали буклеты, интересуясь, как можно попасть на охраняемую территорию и что на ней можно увидеть.

Среди посетителей выставочных павильонов был и глава Приморья. Одна из самых необычных встреч ждала Олега Кожемяко у шатра, где выставлялась «Земля леопарда».

«Добро пожаловать в Хасанский район!», — хором приветствовали его волонтеры в костюмах леопарда, тигра, оленя, медведя, кабана и енотовидной собаки. Затем врио губернатора рассказали об истории района, культуре, традициях, презентовали продукцию местных производителей.

«Выставка стала для нас прекрасным опытом знакомства с другими территориями Приморья, подарила возможность обмена контактами с многими коллегами, — отметила Анна Утицких, методист отдела экологического просвещения ФГБУ „Земля леопарда“. — У наших волонтеров появилась возможность познакомиться со столицей Приморья и стать частью большого праздника. Было очень приятно, что врио губернатора уделил внимание каждому из представленных на выставке районов».

В праздничный день на площади города также состоялся торжественный концерт, участниками которого стали лучшие творческие коллективы со всего Приморья. Завершилось событие красочным фейерверком.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лобовой удар двух "тойот" погубил семью с младенцем в Приморье
«Мир акул» Приморского океанариума пополнился беспощадными убийцами
Отряд Тихоокеанского флота зашел в пивную столицу Китая
От побоев — в подвалы: юных беглецов разыскали полицейские Приморья
Единороссы оценили приморский и хабаровский провалы на выборах
Пока справляемся: за сутки в Приморье потушили три лесных пожара
В клинике Владивостока хитрили с госзакупками
Пара мигрантов долго терроризировала центр Владивостока
Осуждённым малолеткам Приморья рассказали, как выйти раньше
Владивосток озарит сияние алмазов
Улицы Владивостока слегка почистили от незаконной торговли
Многодетным приморцам раздадут бесплатные квартиры
Приморский таксист прославился в соцсетях и пожалел об этом
Чудесная погода радует сегодня всё Приморье
Превратили в кабриолет: пьяная компания угробила легковушку во Владивостоке
В День Приморья во Владивостоке погиб мотоциклист
Во Владивостоке едва не потерялась 5-летняя девочка
Пожар на 18 миллионов: в Приморье сгорел комбайн
Олег Кожемяко поздравил Приморье с 80-летием