2018-10-21T09:46:43+03:00
Общество

«Мир акул» Приморского океанариума пополнился беспощадными убийцами

Новый вид акул пополнил коллекцию крупных морских хищников Приморского океанариума
Игорь СОРОКИН
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Двух самцов белоперой рифовой акулы перевезли из Научно-адаптационного корпуса в экспозицию «Мир акул».

— Этот аквариум с пещерой и гротами для белоперых акул подходит идеально, — уверен начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. — Им еще предстоит побороться за место в пещере со скатами, но наверняка новички обживутся именно здесь.

Белоперых акул из-за способности долгое время можно было бы принять за безмятежных домоседок, но постоянный оскал, приоткрывающий первые из полусотни зубных рядов не оставляет сомнений в том, что это беспощадные убийцы.

Белоперые рифовые акулы — ночные хищники, обладающие целым арсеналом средств обнаружения потенциальной добычи: они отлично реагируют на электрические, химические и акустические сигналы морских обитателей. Благодаря тонкому и гибкому телу белоперые акулы могут забираться в узкие щели и трещины рифа, извлекая добычу, недоступную для других хищников. В охотничьем азарте они способны выламывать куски кораллов, не оставляя жертве ни одного шанса.

— Наша задача — не дать им проголодаться, сытому хищнику попросту лень охотиться, — рассказал Михаил Стрельцов. — Акулы, как правило, не едят впрок, но у белоперых скверный характер. С учетом того, что «Мир акул» соединен с «Большим рифом», где очень много рыб, которыми акулы питаются в природе, мы усилили заграждение, установили дополнительные решетки.

В Научно-адаптационном корпусе океанариума белоперые акулы содержались с сентября 2016 года. Это время им понадобилось, чтобы подрасти: сегодня размер одного из самцов около 180 сантиментов, другого — 110 сантиметров. Кроме того, уже два года ночных хищников кормят днем, таким образом сдвигая естественный биологический ритм животных.

Посетители Приморского океанариума смогут не только познакомиться с новым видом акул, но и понаблюдать процесс кормления «ночных охотников».

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