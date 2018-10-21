2018-10-21T10:34:37+03:00
Происшествия

Лобовой удар двух "тойот" погубил семью с младенцем в Приморье

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По результатам проверки будет принято законное решение
Игорь СОРОКИН
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В Надеждинском районе Приморья столкнулись Land Cruiser и Town Ace. В аварии погибла семья из Дальнереченского района, рассказали в УМВД по Приморью.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель вседорожника ехал от Владивостока в сторону Уссурийска. В районе 717-го километра трассы Хабаровск − Владивосток Cruiser выехал на встречную и врезался в Toyota Town Ace.

В аварии погибла семья из Дальнереченского района − 36-летний водитель микроавтобуса, 26-летняя женщина и 10-месячный мальчик. Водитель Land Cruiser госпитализирован с тяжелыми травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По результатам проверки будет принято законное решение.

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