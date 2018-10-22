Начало недели во Владивостоке - теплое и солнечное

СЕГОДНЯ 00:11 2018-10-22T00:11:40+03:00

Однако не стоит забывать об обещанных нам заморозках

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 октября, погоду в Приморье задает поле повышенного давления.

Это значит, что в ближайшие сутки в крае небольшая облачность, без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Воздух +14...+19°C. Вода в Амурском заливе +13°C, в заливе Посьета +11°C, в бухте Находка +13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый, со второй половины дня умеренный до сильного, вечером сильный. Воздух +14...+16°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый, со второй половины дня умеренный. Воздух +17...+19°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный слабый, со второй половины дня умеренный. Воздух +15...+17°C.