Начало недели во Владивостоке - теплое и солнечное
Сегодня, 22 октября, погоду в Приморье задает поле повышенного давления.
Это значит, что в ближайшие сутки в крае небольшая облачность, без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Воздух +14...+19°C. Вода в Амурском заливе +13°C, в заливе Посьета +11°C, в бухте Находка +13°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый, со второй половины дня умеренный до сильного, вечером сильный. Воздух +14...+16°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый, со второй половины дня умеренный. Воздух +17...+19°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный слабый, со второй половины дня умеренный. Воздух +15...+17°C.