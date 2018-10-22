Парк для йогов откроют на "золотом" побережье Приморья

СЕГОДНЯ 00:57 2018-10-22T00:58:07+03:00

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Индивидуальный предприниматель Дарья Мальнова откроет в Приморье первый на Дальнем Востоке парк здоровья «Талассо».

Проект резидента свободного порта Владивосток с объемом инвестиций более 8 миллионов рублей воплотят на побережье Хасанского района по соглашению об инвестиционной деятельности с «Корпорацией развития Дальнего Востока». Рекреационный объект начнет работу в 2024 году.

На побережье построят трехэтажный комплекс, состоящий из гостиницы и ресторана здорового питания. Парковую зону оснастят площадками для занятий йогой и медитацией, парковкой для автомобилей и горных велосипедов.

«Уникальность проекта в сочетании разных форм оздоровления, таких как талассотерапия, йога и аюрведа, массаж, уединение и медитация, приключения и прогулки на открытом воздухе. Также мы будем предлагать образовательные программы по интеграции здоровых привычек в повседневную жизнь», — рассказала Дарья Мальнова.

Она также отметила, что главной причиной реализации проекта в статусе резидента свободного порта Владивосток стала возможность получать льготы по налогам на фонд оплаты труда и другие преференции. Предприятие создаст 16 рабочих мест.

«С каждым годом популярность режимов ТОР и СПВ растет, — отмечает гендиректор АО „КРДВ“ Денис Тихонов. — Для сравнения: в 2016 году статус резидентов ТОР и СПВ получили 229 компаний, к концу 2017 года — в три раза больше, а на сегодня соглашения об инвестиционной деятельности заключены уже более чем с 1250 компаниями. Общий инвестиционный портфель заявленных проектов превышает 2,8 триллиона рублей. И мы берем на себя обязательство довести эти проекты до стадии функционирующего бизнеса. До конца 2018 года мы поставили себе задачу — обеспечить реализацию более 150 проектов».

Справка КП

На сегодня резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона более 45,7 миллиардов рублей, создав 5693 рабочих места. Количество резидентов СПВ достигло 942. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 540 миллиардов рублей, благодаря которым будет создано 53,9 тысячи рабочих мест.