Приморье благоустроят за 600 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 01:40 2018-10-22T01:40:36+03:00

Первоочередность объектов, которые приведут в порядок, определят сами приморцы и муниципальные власти

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В 2019 году Приморью из федерального бюджета выделят 600 миллионов рублей на формирование комфортной среды. Деньги пойдут на благоустройства территорий городов и поселков.

По словам директора краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елены Пархоменко, всего на эти задачи с 2019 по 2024 год регион получит в рамках федеральной программы 3,5 миллиарда рублей. Это на 200 миллионов рублей больше, чем край получил в этом году. Еще примерно 100 миллионов в 2019 году выделят из регионального и муниципальных бюджетов.

Как рассказали в администрации Приморья, первоочередность объектов, которые приведут в порядок, определят сами приморцы и муниципальные власти. Об этом заявил врио губернатора Олег Кожемяко.