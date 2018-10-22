Фотоисторию России увидит Владивосток на уникальной выставке

СЕГОДНЯ 02:07 2018-10-22T02:07:45+03:00

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В среду, 24 октября, в Большом ГУМе откроется выставка «Гран-при по-русски. Фотографии российских и советских лауреатов World Press Photo 1955-2017».

Уникальная экспозиция, которая в течение пяти лет с успехом демонстрировалась в России и за рубежом, будет работать во Владивостоке до 14 ноября. Вход свободный.

Гости выставки смогут увидеть 559 фотографий 121 автора — лауреатов самого престижного в мире конкурса фотожурналистов «World Press Photo». На снимках, которые увидят владивостокцы, — первый выход в открытый космос, спортивные победы, портреты исторических личностей, практически все памятные события нашей страны за последние полвека, сделанные ведущими отечественными фоторепортерами.

Впервые выставка была представлена на крупнейшем мировом фотофесте в Хьюстоне, с 2013 года начала европейский тур, получила статус титульной на четырех фотофестивалях в России и посетила 15 городов в нашей стране. Во Владивосток фотовыставка прибыла впервые — благодаря крупнейшему в России творческому благотворительному проекту «Поколение М». Выставка и мероприятия проекта проводятся при поддержке мэрии Владивостока.

«Фотожурналистика — любимый зрителями жанр. Она отражает нашу жизнь, парадную и повседневную, спортивную, культурную, природные катаклизмы, военные и социальные конфликты, — говорит автор проекта „РУСС ПРЕСС ФОТО“, мастер „Поколения М“ Василий Прудников. — Такие выставки интересны абсолютно всем. „Гран-при по-русски“ по праву считается одним из самых грандиозных проектов в издательской и выставочной деятельности мирового уровня. Увидеть фотоисторию России в таком качестве — метр на метр, в хронологическом порядке — больше, пожалуй, нет возможности нигде. Это прекрасный учебник не только фотожурналистики, но и истории, поскольку это конкурс событийной фотографии».

В рамках просветительской программы проекта во вторник, 23 октября, в Большом ГУМе в 19:00 пройдет творческая встреча с Василием Прудниковым.