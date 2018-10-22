135 нелегалов вычислили и выдворили из Приморья

СЕГОДНЯ 02:24 2018-10-22T02:24:35+03:00

Рейды по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере миграции продолжаются

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Полицейские Приморья повели серию профилактических рейдов, чтобы обеспечить миграционную стабильность и безопасность в крае. Специалисты подразделения по вопросам миграции проверили места пребывания и проживания иностранцев.

За время рейдов полицейские проверили 669 мест пребывания иностранцев, в том числе 224 объекта сферы услуг и рынков, 188 объектов временного проживания, 175 — транспортной инфраструктуры, 71 строительную площадку, 11 — лесной отрасли, восемь — сельского хозяйства. Благодаря этим проверкам выявлены 482 нарушения миграционного законодательства

Выявлено 349 нарушений правил въезда, выезда и пребывания на территории РФ, 133 нарушения порядка работы в России. Полицейские привлекли к административной ответственности 482 иностранца, 111 из них выписали штрафы и указали покинуть Россию. 24 иностранца, незаконно находящиеся в России, помещены в Центр временного содержания. Их выдворили из страны принудительно.

За фиктивную регистрацию иностранных граждан возбуждено 14 уголовных дел.

За административные правонарушения в сфере миграции в этом году в Приморье на иностранцев наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей.