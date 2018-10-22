Приморье с каждым днем горит все ярче
За сутки, 21 октября, в Приморье ликвидировали шесть лесных пожаров. К тушению привлекались более 50 человек и 10 единиц техники.
Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, два пожара потушены в Пожарском районе, по одному — в Чугуевском, Красноармейском, Дальнереченском районах. Еще один пожар ликвидировали в Садгороде под Владивостоком.
«На пожарах работали 18 сотрудников Приморской авиабазы, 29 сотрудников пожарно-химической станции, два специалиста Приморского лесничества. Также к тушению привлекли арендаторов лесных участков. Задействовано 10 единиц техники, в том числе два вездехода», — сообщили в ведомстве.
В Приморье продолжается авиапатрулирование лесных участков. По данным на утро понедельника, 22 октября, в крае выявлены 22 тепловые аномалии.