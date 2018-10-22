Приморец напрасно засветил купюру перед рецидивистом

СЕГОДНЯ 04:01 2018-10-22T04:01:30+03:00

У фигуранта отобрана подписка о невыезде, ему грозит до семи лет отсидки

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В дежурную часть ОМВД по Уссурийску поступило заявление 44-летнего горожанина. Он сообщил, что неизвестный мужчина на улице отнял у него 5 тысяч рублей.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. По подозрению в преступлении полицейские задержали судимого 39-летнего уссурийца.

Установлено, что вечером в районе Чичерина заявитель пытался разменять купюру в 5000 рублей, чтобы добраться на такси домой. Неизвестный предложил ему помощь, пояснив, что знает, в каком магазине можно совершить размен. Однако по пути в магазин злоумышленник силой отобрал у потерпевшего деньги. Подозреваемый попытался скрыться, однако был задержан инспекторами ППС.

В отделе задержанный признался в содеянном. Похищенные деньги возвращены владельцу. Следователь возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на грабеж». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. У фигуранта отобрана подписка о невыезде.