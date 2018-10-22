Фильм об АО «Восточный Порт» посмотрели более 100 гостей выставки в честь 80-летия Приморского края

СЕГОДНЯ 04:05 2018-10-22T04:05:11+03:00

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Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», принял участие в выставке городов и районов Приморского края, представив уникальный фильм о работе порта.

Выставка в честь празднования 80-летия Приморья развернулась на центральной площади Владивостока в субботу, 20 октября. Каждый из 34 муниципалитетов края презентовал достижения градообразующих предприятий.

На площадке Находкинского городского округа проходили показы уникального фильма о крупнейшем градообразующем предприятии — АО «Восточный Порт». Виртуальную экскурсию по терминалу с помощью очков с эффектом полного погружения совершили более 100 жителей Приморского рая. В том числе и почетные гости: врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик и глава администрации Находкинского городского округа Борис Гладких.

Все желающие смогли познакомиться с работой специализированного оборудования

Завершив просмотр, Олег Кожемяко прокомментировал: «Классно придумали!».

Акционерное общество «Восточный Порт» — единственный специализированный стивидор Приморского края. Предприятие реализует комплексную экологическую программу по переходу на закрытые технологии перевалки угля с объемом собственных инвестиций более 1,4 млрд рублей до 2020 года.

АО «Восточный Порт» входит в реестр социально-ответственных организаций Приморского края. В период с 2013 по 2017 годы на социальные программы ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» направили около 400 млн рублей. По итогам работы в 2017 году налоговые отчисления предприятия в бюджеты разных уровней составили более 2,5 млрд рублей.