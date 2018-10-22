Приморье экономит сотни миллионов на котельных-автоматах

СЕГОДНЯ 04:19 2018-10-22T04:19:35+03:00

На конец 2017 года от установленных котельных уже есть экономия в 133,5 миллиона рублей

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Новые котельные появятся в Артеме, Лесозаводске, Находке и Михайловском районе.

Как сообщил гендиректор КГУП «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов, на покупку и монтаж котельных направлено более 160 миллионов рублей.

«На предприятие уже поступили семь котельных, которые установят в Находке, в селах Гвоздево, Иннокентьевка, Марково и Малиново. Остальные котельные поставщик отгрузит до конца октября. Работы по монтажу оборудования, а также пусконаладку планируем провести до конца года», — уточнил руководитель предприятия.

Анатолий Попов отметил, что котельные оснащены автоматизированным и энергоэффективным оборудованием, и опыт показал их высокую надежность.

Экономический эффект от установки автоматизированных модульных котельных с начала программы до 2017 года оценивался в 126 миллионов рублей. На конец 2017 года от установленных котельных уже есть экономия в 133,5 миллиона рублей.

Справка КП

За три года в Приморье установлено 117 АМК. Первыми заменены аварийные котельные, работающие на мазуте и дизеле. Всего до 2026 года планируется установить еще 93 АМК.