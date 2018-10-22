Приморье экономит сотни миллионов на котельных-автоматах
Новые котельные появятся в Артеме, Лесозаводске, Находке и Михайловском районе.
Как сообщил гендиректор КГУП «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов, на покупку и монтаж котельных направлено более 160 миллионов рублей.
«На предприятие уже поступили семь котельных, которые установят в Находке, в селах Гвоздево, Иннокентьевка, Марково и Малиново. Остальные котельные поставщик отгрузит до конца октября. Работы по монтажу оборудования, а также пусконаладку планируем провести до конца года», — уточнил руководитель предприятия.
Анатолий Попов отметил, что котельные оснащены автоматизированным и энергоэффективным оборудованием, и опыт показал их высокую надежность.
Экономический эффект от установки автоматизированных модульных котельных с начала программы до 2017 года оценивался в 126 миллионов рублей. На конец 2017 года от установленных котельных уже есть экономия в 133,5 миллиона рублей.
Справка КП
За три года в Приморье установлено 117 АМК. Первыми заменены аварийные котельные, работающие на мазуте и дизеле. Всего до 2026 года планируется установить еще 93 АМК.