Попавший в больницу Владивостока вор подлечился чужими деньгами

СЕГОДНЯ 04:44 2018-10-22T04:44:31+03:00

Расследование установило, что фигуранта не раз судили за кражи и грабеж

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Во Владивостоке суд рассмотрит дело о краже денег у пациента больницы.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила заключение в отношении владивостокца, которого обвиняют в краже со значительным ущербом.

По версии следствия, преступление произошло в конце сентября в приемном отделении Владивостокской клинической больницы, куда приболевшего фигуранта доставила бригада скорой помощи.

Ожидая приема врача, мужчина увидел на скамейке женскую сумку. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, горе-пациент похитил из нее кошелек, в котором находились 25 тысяч рублей.

Присвоив деньги, злоумышленник решил не дожидаться приема врача и покинул больницу, скрывшись с места преступления.

Расследование установило, что фигуранта не раз судили за кражи и грабеж. Потерпевший также заявил иск о возмещении ущерба. Сейчас уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский суд Владивостока.