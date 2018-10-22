Штрафники пополнили казну Владивостока миллионами рублей

СЕГОДНЯ 05:50 2018-10-22T05:50:54+03:00

Заплатить штрафы придётся также тем горожанам, кто парковался на газонах, а также шумел в часы отдыха

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Штрафы на общую сумму 6 миллионов 180 тысяч рублей выписаны нарушителям правил благоустройства Владивостока с начала года.

Среди них — те, кто выбрасывал и складировал мусор где попало, вёл незаконную торговлю, не заботился о чистоте и порядке на прилегающих территориях, не принял вовремя мер по благоустройству после земляных работ и нарушил другие правила.

«За девять месяцев районные административные комиссии рассмотрели 3 437 административных протоколов. В числе нарушителей — физлица, 256 должностных и 40 юридических», — пояснили в городском отделе по исполнению административного законодательства.

Заплатить штрафы придётся также тем горожанам, кто парковался на газонах, а также шумел в часы отдыха.

Сотрудники административно-территориальных управлений всех пяти районов города и профильных подразделений мэрии ежедневно выходят в рейды. Составляют административные протоколы и штрафуют нарушителей и по обращениям граждан.