Приморец поплатился за гостеприимство для наркоманов
Жителя Ханкайского района осудили за содержание притона.
Ханкайским судом осуждён приморец, радушно привечавший у себя наркоманов.
Как установлено в суде, с июня по декабрь 2017 года фигурант не реже раза в неделю предоставлял наркоманам веранду дома в селе Камень-Рыболов, где сам и проживал.
Так, в обмен на выпивку и продукты он разрешал едва знакомым «травокурам» использовать помещение для употребления марихуаны и гашиша.
Вину фигурант полностью признал, уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. Признав подсудимого виновным, суд назначил ему с учетом смягчающих обстоятельств полтора года условно с испытательным сроком.