Приморец поплатился за гостеприимство для наркоманов

СЕГОДНЯ 06:38 2018-10-22T06:38:29+03:00

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Жителя Ханкайского района осудили за содержание притона.

Ханкайским судом осуждён приморец, радушно привечавший у себя наркоманов.

Как установлено в суде, с июня по декабрь 2017 года фигурант не реже раза в неделю предоставлял наркоманам веранду дома в селе Камень-Рыболов, где сам и проживал.

Так, в обмен на выпивку и продукты он разрешал едва знакомым «травокурам» использовать помещение для употребления марихуаны и гашиша.

Вину фигурант полностью признал, уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. Признав подсудимого виновным, суд назначил ему с учетом смягчающих обстоятельств полтора года условно с испытательным сроком.