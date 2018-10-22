Прокуратура заставила мэрию Владивостока потрудиться на дорогах

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-22T08:06:08+03:00

По итогам аварийные участки дороги восстановлены, дорожное полотно и уровень решеток дождеприемников приведены в норму

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Во Владивостоке после вмешательства прокуратуры восстановлено дорожное полотно на аварийном участке дороги.

Прокуратура Советского района, проверяя исполнение законодательства о безопасности дорог, выявила плачевное состояние дорог от дома № 3 по ул. Давыдова до дома № 25 по ул. Русской, а также решеток дождеприемника в районе дома № 86 по проспекту 100 лет Владивостоку и дома № 90 по ул. Русской.

При обследовании автодорог в этих районах выяснилось, что на всем протяжении межквартальной дороги от дома № 3 по ул. Давыдова (КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»), в районе домов 27, 27а по ул. Русской, до дома № 94 по проспекту 100 лет Владивостоку (ТИК Советского района, АТУ Советского района) разрушено асфальтобетонное покрытие, выявлены просадки и выбоины, превышающие лимит ГОСТа.

Также установлено, что решетки дождеприемников в районе д. 86 по проспекту 100 лет Владивостоку (выезд на перекресток ул. Русской и проспекта), и так называемом кольце площади Багратиона — отклоняется от нормативов, что способствует аварийной ситуации.

Учитывая это, прокуратура внесла представление в мэрию Владивостока.

По итогам аварийные участки дороги восстановлены, дорожное полотно и уровень решеток дождеприемников приведены в норму.