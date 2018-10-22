В пригороде Владивостока погиб пешеход, гулявший по трассе
Во Владивостоке Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства гибели пешехода в результате ДТП.
В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Владивостоку поступило сообщение о наезде на пешехода в районе дома № 20 в Зелёном переулке. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.
Установлено, что за рулем Toyota Voxy находился 37-летний мужчина. Водитель двигался по улице Маковского со стороны Сахарного ключа в направлении Находкинской. Мужчина шел по правой полосе проезжей части навстречу машине. В результате наезда пешеход, 65-летний мужчина, получил смертельные травмы.
Стаж водителя Toyota Voxy — 18 лет, к административной ответственности за нарушения в 2018 году мужчина не привлекался.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия со смертельным исходом. Назначен ряд экспертиз.