В пригороде Владивостока погиб пешеход, гулявший по трассе

СЕГОДНЯ 08:27 2018-10-22T11:35:09+03:00

Стаж водителя Toyota Voxy — 18 лет, к административной ответственности за нарушения в 2018 году мужчина не привлекался

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Во Владивостоке Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства гибели пешехода в результате ДТП.

В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Владивостоку поступило сообщение о наезде на пешехода в районе дома № 20 в Зелёном переулке. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено, что за рулем Toyota Voxy находился 37-летний мужчина. Водитель двигался по улице Маковского со стороны Сахарного ключа в направлении Находкинской. Мужчина шел по правой полосе проезжей части навстречу машине. В результате наезда пешеход, 65-летний мужчина, получил смертельные травмы.

Стаж водителя Toyota Voxy — 18 лет, к административной ответственности за нарушения в 2018 году мужчина не привлекался.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия со смертельным исходом. Назначен ряд экспертиз.