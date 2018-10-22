2018-10-22T08:39:33+03:00
Происшествия

Полиция Владивостока сообщила детали гибели мотоциклиста в центре города

От удара мотоциклист получил тяжелые травмы, от которых умер на месте
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Владивостокуфото - УМВД по Владивостоку
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Полиция Владивостока проверяет обстоятельства ДТП, в котором погиб мотоциклист.

За минувшие выходные в Приморье зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия: 100 — с материальным ущербом, 23 — с пострадавшими. Пять человек погибли, в том числе ребенок. 28 — травмировались. Повреждено 217 транспортных средств.

«Комсомольская правда» — Владивосток уже сообщала о смертельной аварии с мотоциклистом по дороге на Эгершельд. Сегодня удалось выяснить еще некоторые подробности.

Установлено: за рулем Toyota Town Ace Noah находился 45-летний мужчина. Водитель двигался со стороны Бестужева в направлении Нижнепортовой. В районе дома № 32 на улице Верхнепортовая мужчина начал разворот, создав помеху мотоциклу Honda. От удара мотоциклист получил тяжелые травмы, от которых умер на месте.

Возраст погибшего — 52 года, стаж вождения — 26 лет. Стаж водителя Toyota — 23 года, в 2018 году он не привлекался за нарушение ПДД.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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