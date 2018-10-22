2018-10-22T09:11:56+03:00
Происшествия

Виновный в ДТП с тремя погибшими лежит в больнице Владивостока

У водителя Land Cruiser взята кровь на алкоголь, по факту ДТП со смертельным исходом идет проверка
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - ОМВД по Надеждинскому районуфото - ОМВД по Надеждинскому району
Изменить размер текста:

ГИБДД Приморья выясняет обстоятельства автоаварии, в которой погибли три человека — отец, мать и десятимесячный младенец.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток уже писала, что накануне в дежурную часть ОМВД по Надеждинскому району сообщили об аварии в районе 717-го км автодороги А-370 «Уссури». На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Сегодня уже установлено, что 24-летний мужчина за рулем Toyota land Cruiser двигался от Владивостока в сторону Уссурийска. Не выбрав безопасную скорость, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Town Ace. После удара Town Ace столкнулся с Mitsubishi Galant, ехавшим в попутном направлении.

В результате удара водитель и пассажиры Town Ace скончались: 36-летний мужчина, его 10-месячный сын, а также 25-летняя женщина. Водитель Land Cruiser госпитализирован в тяжелом состоянии, пока он находится под контролем врачей. Водитель Mitsubishi не пострадал.

Стаж водителя Land Cruiser — три года, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2018 году он не привлекался. Стаж вождения водителя Town Ace — 15 лет.

У водителя Land Cruiser взята кровь на алкоголь, по факту ДТП со смертельным исходом идет проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олег Кожемяко взял ремонт дорог Приморья под личный контроль
Стало известно, когда потеплеют батареи во Владивостоке
Полиция Владивостока сообщила детали гибели мотоциклиста в центре города
В пригороде Владивостока погиб пешеход, гулявший по трассе
Прокуратура заставила мэрию Владивостока потрудиться на дорогах
Приморец поплатился за гостеприимство для наркоманов
Штрафники пополнили казну Владивостока миллионами рублей
Попавший в больницу Владивостока вор подлечился чужими деньгами
Приморье экономит сотни миллионов на котельных-автоматах
Фильм об АО «Восточный Порт» посмотрели более 100 гостей выставки в честь 80-летия Приморского края
Приморец напрасно засветил купюру перед рецидивистом
Украл, выпил, уснул: пьяный мужик попытался ограбить магазин в центра Владивостока
Приморье с каждым днем горит все ярче
135 нелегалов вычислили и выдворили из Приморья
Фотоисторию России увидит Владивосток на уникальной выставке
Приморье благоустроят за 600 миллионов рублей
Парк для йогов откроют на "золотом" побережье Приморья
Начало недели во Владивостоке - теплое и солнечное
Лобовой удар двух "тойот" погубил семью с младенцем в Приморье