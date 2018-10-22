Виновный в ДТП с тремя погибшими лежит в больнице Владивостока

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-22T09:11:56+03:00

У водителя Land Cruiser взята кровь на алкоголь, по факту ДТП со смертельным исходом идет проверка

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ГИБДД Приморья выясняет обстоятельства автоаварии, в которой погибли три человека — отец, мать и десятимесячный младенец.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток уже писала, что накануне в дежурную часть ОМВД по Надеждинскому району сообщили об аварии в районе 717-го км автодороги А-370 «Уссури». На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Сегодня уже установлено, что 24-летний мужчина за рулем Toyota land Cruiser двигался от Владивостока в сторону Уссурийска. Не выбрав безопасную скорость, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Town Ace. После удара Town Ace столкнулся с Mitsubishi Galant, ехавшим в попутном направлении.

В результате удара водитель и пассажиры Town Ace скончались: 36-летний мужчина, его 10-месячный сын, а также 25-летняя женщина. Водитель Land Cruiser госпитализирован в тяжелом состоянии, пока он находится под контролем врачей. Водитель Mitsubishi не пострадал.

Стаж водителя Land Cruiser — три года, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2018 году он не привлекался. Стаж вождения водителя Town Ace — 15 лет.

У водителя Land Cruiser взята кровь на алкоголь, по факту ДТП со смертельным исходом идет проверка.