Стало известно, когда потеплеют батареи во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-22T09:59:24+03:00

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Подача тепла уже идет почти во все муниципалитеты Приморья. Работают уже 704 котельные из 857.

По словам директора краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елены Пархоменко, сейчас тепло подают на 1 356 объектов соцкульбыта и в 6 949 домов.

Пока не все объекты еще подключены в Арсеньеве, Большом Камне, Лесозаводске, Находке, Хасанском, Черниговском, Шкотовском районах, а также во Владивостоке.

«Во Владивостоке пока работает одна котельная в районе Садгорода. Подавать тепло всем потребителям Владивостока планируем с 24 октября», — добавила Пархоменко.

Глава ведомства обратила внимание на то, что при запуске тепла возможны аварии, может потребоваться регулировка внутридомовых систем. Обо всех неисправностях надо сообщать диспетчерам.

Кроме этого, в государственной жилинспекции Приморья открыта «горячая линия». По телефону: 8 (4232) 243-26-32, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, принимаются звонки о перебоях с теплом в квартирах.

Ранее врио губернатора Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что контроль за ходом отопительного сезона должен быть жестким. По его словам, тепло должно прийти во все учреждения и квартиры приморцев вовремя и по каждой внештатной ситуации нужно реагировать быстро.