2018-10-22T10:37:09+03:00
Общество

Олег Кожемяко взял ремонт дорог Приморья под личный контроль

Сильные ливни в августе и сентябре отрезали часть сел Красноармейского и Тернейского районов от транспортного сообщения
Игорь СОРОКИН
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Об аварийно-восстановительных работ на дорогах Приморья доложили врио губернатора Олегу Кожемяко в понедельник, 22 октября.

Как рассказал вице-губернатор Алексей Немков, накануне в Лазовском районе восстановили движение и отремонтировали мост в Преображение. Капремонт завершат за год.

«К концу недели начнем отсыпку временного обхода. Уже провели все предварительные работы — гидрология, геодезия, также восстанавливаем большой мост», — добавил он.

На автоороге Лазо—Заповедный продолжается обеспечение безопасного проезда. По словам Немкова, срок окончания ремонта — конец ноября.

«На этой неделе появится детальный график, мы постараемся его сократить хотя бы на две недели», — доложил он.

Завершается ремонт участка дороги Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово в Партизанском районе. Уже обеспечен безопасный проезд, на участке работают более 20 единиц техники.

Олег Комежяко поручил представителям мэрии Владивостока и других муниципалитетов провести осмотр и устранить все недочеты до холодов.

«Просмотрите все дороги и сети, люки — и водопроводные, по водоснабжению, и канализационные колодцы. Там, где провалены крышки, там, где основания колодца — нужно привести это все в порядок. Это прямое поручение Примтеплоэнерго и Примводоканалу. Есть еще время для приведения дорожного полотна в норму» — обозначил он.

Напомним, сильные ливни в августе и сентябре отрезали часть сел Красноармейского и Тернейского районов от транспортного сообщения. Люди были вынуждены переправляться на лодках, не ходили автобусы в Лазовском районе.

Олег Кожемяко взял под личный контроль дорожные работы в Приморье. Он поручил ежедневно контролировать аварийно-восстановительные работы на дорогах и мостах.

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