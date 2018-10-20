День образования Приморского края отметили выпуском почтовой карточки

20 Окт. 07:30 2018-10-22T10:40:58+03:00

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20 октября, в день 80-летия со дня образования Приморского края, состоялась церемония специального гашения почтовой карточки. Ее изображением стало произведение художника-мариниста Валерия Ивановича Шиляева «Изумрудные сумерки».

Гости мероприятия, которое прошло на площадке Приморской сцены Мариинского театра, смогли бесплатно отправить почтой первые экземпляры почтовой карточки – на несколько часов синий почтовый ящик был установлен в холле Приморской сцены.

«В рамках филателистической программы, приуроченной к 80-летию Приморского края, сегодня мы выпустили почтовую карточку, а уже в ноябре в почтовое обращение выйдет маркированный конверт тиражом 50 тысяч экземпляров», – рассказал ди ректор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

В специальном гашении приняли участие ди ректор департамента культуры Владимир Соколов, вдова художника Светлана Шиляева и ди ректор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин. Они поставили на художественных открытках личные подписи и оттиск специального почтового штемпеля, действующего только один день.

Почтовый штемпель указывает знаменательную дату 20 октября 2018 года. В основе его изображения использован логотип празднования 80-летия Приморского края, воплотивший символ истории края – моряка-красногвардейца и символ будущего региона – мост через бухту Золотой Рог.

Отметим, выпуск филателистической продукции к культурным событиям, является традицией во всем мире. Пять лет назад Почта России инициировала выпуск почтового конверта в честь 75-летия со дня образования Приморского края. Тогда изображением на конверте стал народный логотип, выбранный приморцами с помощью электронного голосования. Новый выпуск почтовой продукции не только пополнит коллекции посткроссеров, но и позволит продемонстрировать широкому кругу людей уникальность Приморского края.