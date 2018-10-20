2018-10-22T10:40:58+03:00
Общество

День образования Приморского края отметили выпуском почтовой карточки

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

20 октября, в день 80-летия со дня образования Приморского края, состоялась церемония специального гашения почтовой карточки. Ее изображением стало произведение художника-мариниста Валерия Ивановича Шиляева «Изумрудные сумерки».

Гости мероприятия, которое прошло на площадке Приморской сцены Мариинского театра, смогли бесплатно отправить почтой первые экземпляры почтовой карточки – на несколько часов синий почтовый ящик был установлен в холле Приморской сцены.

«В рамках филателистической программы, приуроченной к 80-летию Приморского края, сегодня мы выпустили почтовую карточку, а уже в ноябре в почтовое обращение выйдет маркированный конверт тиражом 50 тысяч экземпляров», – рассказал ди ректор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

В специальном гашении приняли участие ди ректор департамента культуры Владимир Соколов, вдова художника Светлана Шиляева и ди ректор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин. Они поставили на художественных открытках личные подписи и оттиск специального почтового штемпеля, действующего только один день.

Почтовый штемпель указывает знаменательную дату 20 октября 2018 года. В основе его изображения использован логотип празднования 80-летия Приморского края, воплотивший символ истории края – моряка-красногвардейца и символ будущего региона – мост через бухту Золотой Рог.

Отметим, выпуск филателистической продукции к культурным событиям, является традицией во всем мире. Пять лет назад Почта России инициировала выпуск почтового конверта в честь 75-летия со дня образования Приморского края. Тогда изображением на конверте стал народный логотип, выбранный приморцами с помощью электронного голосования. Новый выпуск почтовой продукции не только пополнит коллекции посткроссеров, но и позволит продемонстрировать широкому кругу людей уникальность Приморского края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олег Кожемяко взял ремонт дорог Приморья под личный контроль
Стало известно, когда потеплеют батареи во Владивостоке
Виновный в ДТП с тремя погибшими лежит в больнице Владивостока
Полиция Владивостока сообщила детали гибели мотоциклиста в центре города
В пригороде Владивостока погиб пешеход, гулявший по трассе
Прокуратура заставила мэрию Владивостока потрудиться на дорогах
Приморец поплатился за гостеприимство для наркоманов
Штрафники пополнили казну Владивостока миллионами рублей
Попавший в больницу Владивостока вор подлечился чужими деньгами
Приморье экономит сотни миллионов на котельных-автоматах
Фильм об АО «Восточный Порт» посмотрели более 100 гостей выставки в честь 80-летия Приморского края
Приморец напрасно засветил купюру перед рецидивистом
Украл, выпил, уснул: пьяный мужик попытался ограбить магазин в центра Владивостока
Приморье с каждым днем горит все ярче
135 нелегалов вычислили и выдворили из Приморья
Фотоисторию России увидит Владивосток на уникальной выставке
Приморье благоустроят за 600 миллионов рублей
Парк для йогов откроют на "золотом" побережье Приморья
Начало недели во Владивостоке - теплое и солнечное
Лобовой удар двух "тойот" погубил семью с младенцем в Приморье