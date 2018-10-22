2018-10-22T16:47:44+03:00
Спорт

«Адмирал» прервал позорный антирекорд домашней победой

Благодаря сегодняшней победе «Адмирал» прервал рекордную антисерию из девяти поражений
Игорь СОРОКИН
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фото - ХК Адмиралфото - ХК Адмирал
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Владивостокский «Адмирал» принял на льду «Фетисов-арены» нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу приморского клуба, настоящим героем вечера стал вратарь «моряков» Никита Серебряков с 57 сейвами.

Дружина Сергея Светлова вышла вперёд в середине первого игрового отрезка, когда Александр Угольников реализовал численный перевес. «Химики» восстановили баланс на старте третьего периода рывком Богдана Якимова. На это хозяева ответили двумя шайбами за 10 секунд: Владимир Бутузов реализовал большинство, а Кирилл Воронин отличился в равных составах.

В концовке Бутузов отправил четвёртую шайбу в пустые ворота «волков», оформив дубль.

Благодаря сегодняшней победе «Адмирал» прервал рекордную антисерию из девяти поражений.

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