Бабье лето оставило Владивосток

СЕГОДНЯ 01:39 2018-10-23T01:39:42+03:00

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Сегодня, 23 октября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ливни. Вероятность 100%. Ветер юго-восточный,южный умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+17°C. Температура воды в Амурском заливе +13°C, в заливе Посьета +11°C, в бухте Находка +13°C.

Во Владивостоке облачно, утром без осадков, днем небольшой, временами умеренный дождь. Вероятность 80%. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +13...+15°C.

В Уссурийске облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Вероятность 80%. Ветер южный сильный. Температура воздуха +14...+16°C.

В Находке облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Вероятность 80%. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +14...+16°C.