2018-10-23T02:15:59+03:00
Общество

Борис Кубай напророчил Приморью снегопад и гололёд

Автовладельцам необходимо срочно «переобуться»
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Главный синоптик Приморья – Борис Кубай пророчит снегопады, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на Примпогоду.

Уже сегодня тёплая погода, которая царила в крае практически весь октябрь, сменилась на прохладную. Дожди уже вовсю тарабанят в окна приморцев. По словам Бориса Кубая,они связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Однако, это ещё не всё: к концу этой недели погода ухудшится в разы, с выходом активного южного циклона. За дождём, вполне вероятно, придёт мокрый снег. Во всяком случае, на перевалах он выпадет со стопроцентной точностью. В тыл этому циклону сначала на территорию Китая и Кореи, затем и на территорию Приморья вторгнется холодная воздушная масса арктического происхождения. И если сегодня над югом Приморья температура воздуха составляет +6 °C, то в грядущие выходные — 27 и 28 октября — она может понизиться до −6 °C. В воскресенье снег выпадет в большей части края. Не исключено, что в самом конце октября на Приморский край выйдет ещё один активный циклон. Вслед за приличными дождями может пойти и приличный снег. Так что к концу месяца весь наш край укроет былым покрывалом. Исключением может быть только побережье.

Так что приморцам уже сейчас стоит подготовить зимнюю одежду и обувь, а также «переобуть» свои авто на зимнюю резину. Коммунальщикам же нужно быть готовым к снегу, льду и быстро среагировать на ненастье.

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