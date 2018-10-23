Грабитель с ножом напал на пит-стоп в Находке
Угрожая продавцу, он забрал деньги из кассы и её мобильный
Фото: http://hronika.info/krimina
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В Находке на сотрудницу питстопа, который находится около заправки на Спортивной, напал грабитель. По словам пострадавшей, он ворвался в павильон, где она работает, и угрожая чем-то похожим на нож, похитил деньги из кассы и мобильный телефон.
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