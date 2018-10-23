Три «тойоты» и микроавтобус пострадали в массовой аварии во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:50 2018-10-23T05:49:15+03:00

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Массовое ДТП случилось этой ночью во Владивостоке на улице Сабанеева. Белый микроавтобус Toyota TownAce спускался с Сабанеева и, потеряв управление, столкнулся с Toyota Rav4. Тот, в свою очередь, отскочил в припаркованный Toyota Noah, а сам TownAce продолжил ехать, будто бы ничего не произошло, но внезапно врезался в другой микроавтобус.

Фото: Экипажи ДПС

Фото: Экипажи ДПС

В результате ДТП водителя TownAce зажало в салон. Прибыв на место происшествия сотрудники МЧС , прибывшие МЧС вытащили водителя и передали медикам. Судя по комментариям в соцсети, шофёр, ставший виновником массовой аварии, был мертвецки пьян.