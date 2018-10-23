Главврач «тысячекоечной» больницы Владивостока попросил помощи у Кожемяко

СЕГОДНЯ 05:43 2018-10-23T05:43:59+03:00

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Новый глава Приморья Олег Кожемяко продолжает знакомиться с положением дел в регионе, которым руководит с 27 сентября. В том числе он посетил Владивостокскую клиническую больницу №2, которую местные жители называют «тысячекоечная».

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» главный врач Вячеслав Глушко рассказал:

- Прошли-посмотрели. В принципе, есть у нас проблемы в плане проведения ремонта, приобретения аппаратуры. Оборудование, которое сейчас у нас есть в больнице, эксплуатируется очень интенсивно: вы знаете, что мы оказываем помощь 365 дней в году. Уже изношенное оборудование необходимо поменять, чтобы оказывать помощь на высоком уровне.

Врио губернатора зашёл в нейрохирургию, а также в отделения реанимации и интенсивной терапии, компьютерной томографии и убедился: «тысячекойке» требуется капитальный ремонт, которого не было с момента открытия в 1978 году. Из оборудования нужны 24 аппарата искусственного вентиляции легких, 16 наркозно-дыхательных, аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование.

- Я поставлю задачу перед департаментами здравоохранения и финансов, чтобы на 2019 год в бюджете стояла строчка о денежных средствах на диагностическое оборудование для больницы, – пообещал Кожемяко.