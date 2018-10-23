В Уссурийске муж-рогоносец поджёг машину неверной жены

СЕГОДНЯ 05:54 2018-10-23T05:54:35+03:00

На полном ходу он врезался в "Сузуки", облил бензином и был таков

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В полицию Уссурийска обратился мужчина, который сообщил, что некий мужчина поджёг автомобиль Сузуки Свфит, припаркованный у него во дворе. Машина принадлежала подруге заявителя, которая в этот момент была у него в гостях.

На место прибыли оперативно-следственная группа и спасатели. Оказалось, что перед поджогом «японку» облили зажигательной смесью. Изучив камеры наблюдения, стражи порядка установили личность поджигателя и задержали его. 33-летний хулиган отпираться не стал и признался, что иномарку он поджёг, приревновав жену – ту самую гостью. По его словам, он намеренно подъехал на полном ходу к авто и врезался в него, после чего облил бензином и поджёг.

Следователь уссурийского отдела МВД возбудил уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога». Теперь ревнивцу грозит лишиться свободы на срок до пяти лет.