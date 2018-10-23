Приморские мальчишки хотели сократить дорогу через пути, но едва не поплатились жизнями

СЕГОДНЯ 07:24 2018-10-23T07:24:51+03:00

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Около платформы «Новая сила» в Партизанском районе едва не разыгралась кровавая драма: двое 16-летних мальчишек оказались на железнодорожных путях как раз в тот момент, когда к этому месту приближался поезд.

Машинист экстренно затормозил и остановился буквально в 20 метрах от разгильдяев. Те же поспешили скрыться.

Их личности установили, благодаря 42-летней свидетельнице произошедшего. Когда их нашли транспортные полицейские, мальчишки признались: хотели сократить дорогу домой, а не свою жизнь. Звуковые сигналы слышали, но решили, что вне опасности, а позже сбежали от последствий.

Стражи порядка составили протоколы об административном правонарушении. Информацию направили в Комиссию по делам несовершеннолетних города Находки.